Кудрявцева в очередной раз подставила известную актрису: в гости к ней больше ни ногой

Недавно стало известно, что вместо Иосифа Пригожина ведущим проекта «Звезды сошлись» станет скандально известный Тимур Еремеев. Он же называет себя внебрачным сыном Спартака Мишулина.

Такая новость точно не порадует дочь народного артиста Карину Мишулину и, возможно, навсегда отвернет ее от Кудрявцевой. Несмотря на результаты ДНК-теста, которые подтверждают родство Спартака Васильевича и Тимура, актриса не считает Еремеева своим братом и предпочитает не общаться с ним.

Только вот Карина и до этого не была в восторге от проектов, которые ведет Лера Кудрявцева. Например, после «Секрета на миллион» Мишулина заявила, что ее оболгали в эфире.

Организаторы передачи не сообщили Карине, что на интервью придет ее супруг. Его появление стало неприятной неожиданностью для Мишулиной и ее дочки. Многие зрители подумали, что Карина мешает девушке видеться с отцом. Но сама актриса опровергает эти слова.

Ранее мы писали, что жену Игоря Николаева поймали в постели с другим мужчиной.