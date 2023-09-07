«Легкий ветерок разврата»: Гузеева не оставляет в покое Гарика Харламова

Юморист и телеведущий Гарик Харламов в очередной раз обратился в адрес любимой актрисы Ларисы Гузеевой. Звезда не раз публиковал ее фотографии у себя в микроблоге. Там же есть множество фрагментов с передачи «Давай поженимся!». В этот раз мужчина перешел на следующий уровень обожания.

Комик поделился роскошными портретом Гузеевой, на котором она предстала в старинном наряде. Художник изобразил ее в величественном виде. Гарик объявил конкурс на лучшее название для картины.

«Лариса и легкий ветерок разврата», «Не твоя, вот ты и бесишься», «Картина Называется «Я тебе не по карману Гарик», «Любимая женщина Гарика Харламова», «Гарик, может вы уже поженитесь, судя по твоему вниманию к ней, вам пора в ЗАГС», «Тайная мечта Харламова! Уже реально Гузеева ассоциируется с Харламовым. Что тут скажешь», — цитирует поклонников Экспресс газета.

Все оценили старания подписчиков, а говорить правду о чувствах к Гузеевой телеведущий не стал. Он не опровергает слухи, но и не поддерживает их.

Ранее Лариса Гузеева пожаловалась на свою интимную жизнь.