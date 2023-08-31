Лечился от алкоголизма в секте: дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца

Дочь Эдуарда Успенского рассказала, что ее отец лечился от алкоголизма в секте.

Старшая дочь писателя Татьяна Успенская рассказала журналистам о своем детстве — выяснилось, что отец часто уходил в запои и регулярно скандалил с супругой Элеонорой Филиной. По воспоминаниям дочери Успенского, когда ее отец пил, он проявлял агрессию.

«Когда выпьет, становился агрессивным, но руку на меня и маму не поднимал, плюс у него женщины появились. Матери это не нравилось. Это не была семья, это было какое-то феодальное государство, где как в Китае, человек номер один, человек номер два, человек номер три и отношения никогда не были теплыми», — рассказала Татьяна.

Успенская призналась, что когда отношения ее родителей зашли в тупик, они решили обратиться к лженаучному создателю секты Виктору Столбуну, который, якобы, лечил от алкоголизма. Правда, такое экспериментальное лечение не помогло писателю.

«В какой-то момент он стал говорить и про моего отца, ему это не понравилось, он хлопнул дверью и вышел. Больше он туда не приезжал. А мы с мамой остались и потом еще туда приезжали. Но отец все равно считал, что Столбун лечит людей, несет добро и позже он восстановил с ним связь»‎, — вспомнила Татьяна.

В какой-то момент Успенский отдал на перевоспитание Столбуну свою дочь. Три лета подряд ей приходилось работать на полях с 7 утра до 9 вечера. Татьяна рассказала, что спустя три года ей удалось сбежать из плена.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова начала петь в подаренном мужем ресторане для привлечения гостей.