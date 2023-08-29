Лариса Долина в штанах с дырой в интересном месте опозорилась на людях

Певицу Ларису Долину вновь раскритиковали в соцсетях из-за откровенного наряда. Звезда опубликовала фото, на котором позировала в модном спортивном костюме с разрезом на брюках. Из-за него у женщины немного оголилось бедро.

Исполнительница продолжает эпатировать публику своими смелыми образами. Она не стесняется примерять короткие юбки, платья с глубокими декольте и одежду с дырками по всему телу. В этот раз на ней был белоснежный костюм с пикантной деталью.

67-летняя Долина снялась рядом с солистами популярной группы «Иванушки International» и участником коллектива «Рондо» Александром Ивановым. Но подписчики знаменитости обратили внимание не на веселую компанию, а на наряд артистки.

«Что еще за вентиляция? Всю задницу видно!», «Господи, ну зрелая элегантная женщина, вас собаки драли что ли?», «Дааа, иногда нужно заглядывать в паспорт. Это смешно уже», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как Лариса Долина опозорилась в погоне за молодостью.