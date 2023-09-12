Лада Дэнс рассказала Андрею Малахову настоящую правду о ДТП

Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после ДТП, которое произошло 5 августа. Певица отказалась выходить на публику на костылях и надела каблуки. Об этом сообщает StarHit.

Исполнительница отказывалась давать интервью, но сделала исключение для своего друга Андрея Малахова. 11 сентября она появилась в студии программы «МАЛАХОВ» телеканала «Россия 1». Певица отказалась от костылей.

«Еще чего, я же на каблуках. Впервые, между прочим», – поделилась Дэнс.

В последнее время артистка занимается только своим здоровьем. Она отметила, что в ее графике есть лечебная физкультура, ЛФК и занятия по восстановлению. Не забывает певица и о красоте. У нее на лбу есть серьезный шов, но звезда старается не расстраиваться из-за этого.

«Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась», – рассказала звезда.

Лада Дэнс встретилась со своими танцорами и рассказала о звонке Льва Лещенко, который поинтересовался о ее «фасаде». Этот разговор она сейчас вспоминает со смехом. Певица призналась, что уже готовится к большому осеннему концерту. Самое главное, о чем она мечтает – поскорее восстановиться. Исполнительница отметила, что у нее внутри есть огромная сила, а после «падения» она планирует высоко взлететь.

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