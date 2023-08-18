Угрожают убийством: измученную Ладу Дэнс экстренно везут в закрытую больницу

Недавно стало известно, что Ладе Дэнс пришли угрозы от одного из поклонников. Он заявил, что планирует устроить кровавую расправу. Теперь певицу в срочном порядке переводят в закрытую больницу.

Директор артистки Сергей Пудовкин рассказал, что спокойно вылечиться после ДТП Ладе Дэнс не дает неадекватный фанат, который долгие годы следил за ней, а теперь начал действовать – вычислил адрес, место и др.

«Действительно, я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», – добавил он.

Этот поступок Пудовкин объясняет угрозой физической и эмоциональной безопасности певицы. Дело в том, что после страшной аварии на Ладу Дэнс обрушился шквал «хейта». Пока одни люди хотели нажиться на проблеме исполнительницы, другие распускали слухи о страшных диагнозах.

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