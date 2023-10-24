Квартира за миллиард: стало известно, как выглядит новый дом Пугачевой на Кипре
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Стало известно, как выглядит новый дом Пугачевой на Кипре, об этом сообщает Kp.ru.
Накануне в окружении Аллы Пугачевой рассказали, что певица переехала из Израиля на Кипр. Там у нее есть своя недвижимость — квартира в самом роскошном жилом комплексе Лимассола One. Недвижимость в 37-этажном небоскребе на берегу моря Пугачева купила еще в 2017 году, когда здание было на этапе строительства. Журналисты отмечают, что стоимость квартир в ЖК является одной из самых высоких на Кипре.
Так, за двухуровневые апартаменты на самых высоких этажах придется заплатить от 7,5 до 10,5 миллионов евро (от 750 миллионов рублей до миллиарда рублей). Именно их, по данным прессы, и купила Алла Борисовна.
В жилом комплексе есть собственный тренажерный зал, бассейн, подземный паркинг, сауна, хаммам, рестораны и бутики. Во всех номерах — огромные балконы, с которых открывается вид на море. В двухуровневых апартаментах Пугачевой есть личный мини-бассейн.
Холл резиденции отделан белоснежным мрамором и обставлен дизайнерской мебелью. Отмечается, что в районе вокруг ЖК находятся десятки дорогих ресторанов и бутиков модных брендов.
Ранее мы писали о том, что с Аллой Пугачевой не могут связаться ее друзья после переезда на Кипр.