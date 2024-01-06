НАШ ШОУБИЗ
14:00, 06 января 2024
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Куда улетела Анастасия Ивлеева из России после «голой» вечеринки

Куда улетела Анастасия Ивлеева из России после «голой» вечеринки

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Организатор «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева решила покинуть Россию. По предварительным данным, блогер отправилась в Дубай. При этом обратный билет девушка брать не стала, передает Telegram-канал Светские хроники.

Поводом для отъезда, по всей видимости, стала нашумевшая «голая» вечеринка. После этого светского мероприятия у Ивлеевой, как и у ее гостей, начались неприятности. Так, Анастасия лишилась крупных рекламных контрактов, а звездам эстрады стали бойкотировать и отменять выступления. Например, общественники пытались добиться того, чтобы на фоне скандала Лолита Милявская не смогла провести концерт в Тюмени.

Вся эта ситуация вынудила Ивлееву покинуть страну. Надолго ли блогер отправилась за границу, пока не сообщается. Известно лишь то, что Анастасия взяла билет в один конец. Судя по всему, в ближайшее время организатор скандального мероприятия возвращаться не намерена.

Ранее журналист Отар Кушанашвили прокомментировал заявление Ивлеевой касательно скандала вокруг «голой» вечеринки. Он осудил поведение гостей мероприятия.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Филипп Иванов
Тег:
#скандалы
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