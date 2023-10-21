Куда пропала звезда «Аншлага» Елена Степаненко: во всем виноват Петросян

Артистка Елена Степаненко еще совсем недавно блистала на экранах и появлялась на светских мероприятиях, а сейчас ее не видно и не слышно. После громкого развода с юмористом Евгением Петросяном в 2018 году она будто пропала. Так что же теперь происходит со звездой комедии?

Переломным моментом в жизни Степаненко стал брак с известным шоуменом Петросяном. Они поженились в 1985 году. Вместе жили, вместе работали. Новости о том, что они расстались, появились пять лет назад. Но, как утверждали адвокаты пары, артисты разошлись еще в 2003 году.

Делить нажитое имущество пришлось супругам довольно долго. И все это сопровождалось громкими скандалами. Всего у них было десять квартир в Москве, три в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. В итоге все разрешилось только к 2021 году. Забрали по 50 процентов и разошлись.

Вот только если Петросян продолжил появляться в медийном пространстве, то его бывшая жена как будто испарилась. Ходили слухи, что она отказалась от выступлений на сцене, так как ей было трудно без поддержки экс-супруга. Однако, например, комик Александр Морозов считает, что это не так. Мол, Степаненко сильная личность и добилась бы всего и без Петросяна.

Позже выяснилось, что, несмотря на окончательный разрыв, Елена не забыла мужа и затаила на него сильную обиду. В прошлом году она должна была впервые за долгое время выступить перед публикой, но отказалась, заявив, что не появится там, где будет Евгений Петросян.

Насколько известно, сейчас юмористка продолжает изредка работать, но уже не как раньше. Виноват ли в этом ее бывший муж? Поклонники и инсайдеры отвечают утвердительно, а сама Степаненко комментариев не дает.

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Источник: News.ru.