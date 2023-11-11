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11:30, 11 ноября 2023
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Куда пропала с телеэкранов Людмила Артемьева после сериала «Сваты»

Куда пропала с телеэкранов Людмила Артемьева после сериала «Сваты»

© Кадр из сериала «Сваты», 4 сезон, 2014 г.

Людмила Артемьева сыграла одну из самых ярких ролей в сериале «Сваты». После ухода из телешоу она стала все реже появляться на киноэкранах. Портал News.ru выяснил, чем занимается артистка.

Артемьева снималась в «Сватах» до седьмого сезона. После она приняла решение уйти из телешоу, поскольку его съемки проходили в Беларуси, куда актрисе было сложно ездить из-за плотного графика. По мнению коллег Людмилы, она запросила слишком высокий гонорар.

Сейчас актриса продолжает играть в кино и в театре. В 2021 году появился слух, что Артемьева завершает карьеру, однако оказалось, что сплетню запустили мошенники.

В прошлом году актриса снималась в проектах «Артек. Большое путешествие» и «Пианистка». В 2023 году в свет вышла картина «Яга» с ее участием.

После ухода актрисы из «Сватов» выяснилось, что она была в достаточно напряженных отношениях с коллегами по сериалу, особенно со своей «сватьей» Татьяной Кравченко.

Напомним, ранее мы писали, что актеру Анатолию Васильеву было стыдно за поведение Артемьевой на съемочной площадке.

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