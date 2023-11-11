Куда пропала экс-супруга Михаила Ефремова, которая сильно похудела и превратилась в спившуюся старушку

Ксения Качалина, экс-супруга актера Михаила Ефремова, вот уже на протяжении долгого времени ведет затворнический образ жизни. Кроме того, женщина испытывает проблемы с алкогольной зависимостью. Журналисты решили выяснить, как сейчас обстоят дела у бывшей избранницы известного актера, пишет StarHit.

После расставания с Ефремовым Качалина довела себя до полного опустошения — она стала пить и превратила свою квартиру в свалку. Женщине помогал ее бывший супруг, однако после суда и колонии материальная поддержка прекратилась. Ксения пропала из виду и перестала выходить на связь. Ее мать забила тревогу. Пожилая женщина обратилась за помощью к журналистам.

В итоге Качалину все удалось найти. Внешний вид Ксении заметно изменился — она больше не выглядит как изнеможенная старуха, отметили журналисты. По словам женщины, она перестала выходить на связь, так как потеряла телефон. Рассказывать корреспондентам о текущем положении дел Качалина не стала.

Ранее стало известно, что Ефремов, отбывающий срок в колонии, может выйти на свободу в скором времени. Его адвокат заявил о возможном удовлетворении процедуры УДО.