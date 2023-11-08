НАШ ШОУБИЗ
21:30, 08 ноября 2023
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Куда пропал певец Александр Буйнов после перелома руки и борьбы с раком

Куда пропал певец Александр Буйнов после перелома руки и борьбы с раком

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский певец Александр Буйнов вот уже долгое время не появляется на публике. Прежде популярный артист часто фигурировал в новостях и вел активную эстрадную деятельность. Журналисты издания News.ru попытались выяснить, куда пропал исполнитель.

С начала 2022 года новостей о знаменитости становилось все меньше и меньше. Оказалось, что в январе этого года певец получил перелом руки. На время с выступлениями пришлось завязать. По словам Буйнова, все произошло на ровном месте. Артист шел за своей собакой и поскользнулся на лестнице. В результате падения он сломал левую руку — на нее поставили самодельную шину.

Также у Александра были проблемы со здоровьем на фоне обнаруженного онкологического заболевания. Несмотря на страшный диагноз, артисту удалось справиться с раком.

В настоящий момент 73-летний Буйнов продолжает свою гастрольную деятельность. Певец дает концерты для военнослужащих.

Ранее в Сети обсуждалось, как живет в США Валерий Леонтьев, который перенес две операции и не выходит на связь. Оказывается, что певец иногда возвращается на родину ради выступлений.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#травма
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