Куда Алла Пугачева перенесла могилы своих родственников

В Сети продолжают обсуждать участок на Кузьминском кладбище, который якобы прикупила себе певица Алла Пугачева. Журналисты mk.ru побывали на погосте и узнали, как обстоят дела с этой территорией. Также они выяснили, что звезда перенесла могилы своих родственников.

Сначала корреспонденты просто пытались отыскать захоронения близких людей исполнительницы. В ходе обхода территории и беседы с работниками кладбища выяснилось, что их могилы теперь находятся в другом месте. Пугачева решила перенести их в квартал, который спрятан от посторонних глаз елками и пихтами. Кроме того, некоторые памятники развернуты на забор, заросший кустарниками, а не на аллею. По всей видимости, Примадонна боялась лишнего внимания со стороны.

Что же касается ее нового участка на кладбище, то он находится неподалеку от перенесенных могил родственников. Эта территория не облагорожена. Никто из работников погоста не знает, под какие цели она приобреталась и владеет ли ей на самом деле Пугачева.

Ранее Примадонна впервые за долгое время вышла на связь. Она опубликовала в соцсетях пост, где коротко написала «живем дальше».