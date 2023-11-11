«Кучка оголтелых недоличностей»: Пугачева обратилась к «рабам и холопам»

Певица, народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась в адрес своих ненавистников. Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отметила, что ей смешно и грустно наблюдать за «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».

«Я его [народ] люблю и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — написала она.

Певица добавила, что ее голос все равно будет звучать. Также Примадонна заявила, что о ней еще услышат.

«Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации», — отметила Пугачева.

Ранее Пугачева вернулась на Кипр и повеселилась на вечеринке в неожиданной компании.