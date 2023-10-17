«Кто сказал, что семейное дело – легкое?»: Ирина Тонева заговорила о ревности молодого мужа

Российская певица Ирина Тонева прославилась в начале 2000-х благодаря участию в проекте «Фабрика звезд». По приглашению продюсера Игоря Матвиенко она стала солисткой группы «Фабрика». О том, как работа влияет на ее личную жизнь, Ирина Тонева рассказала в интервью для Леди Mail.ru.

Так, в 2017 году Ирина стала женой хореографа, участника ее шоу-балета Алексея Брижа. При этом мужчина на 12 лет младше исполнительницы.

Звезда отмечает, что супруг понимает, как ей важно работать и творить, и это только идет на пользу их отношениям.

«А по поводу ревности: либо доверие есть, либо его нет. Смысл ревновать? Есть сомнения, надо садиться и разговаривать глаза в глаза. Во-вторых: чему быть, тому не миновать. И разве кто-то сказал, что семейное дело – легкое?», – прокомментировала певица.

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