НАШ ШОУБИЗ
22:00, 17 ноября 2023
1 мин.

«Кто ее танцует?»: в Сети гадают, кто оплачивает дорогостоящие прихоти Алины Загитовой

«Кто ее танцует?»: в Сети гадают, кто оплачивает дорогостоящие прихоти Алины Загитовой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сети гадают, кто оплачивает дорогостоящие прихоти Алины Загитовой, об этом сообщает Экспресс газета.

Алина Загитова - состоявшаяся личность, фигуристка с мировым признанием. Недавно она запустила свой личный бренд одежды в одном из московских торговых центров. После торжественной церемонии открытия Загитова села в роскошный Mercedes и стала есть торт.

«Сладкая жизнь», - подписала кадры она.

Многие подписчики задались вопросом, откуда у фигуристки деньги на открытие бизнеса и люксовый автомобиль: «Кто ее танцует?»; «Ищет богатого папика или уже нашла?».

Некоторые предположили, что Загитову обеспечивает ее молодой человек. Якобы, девушка встречается с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Впрочем, подтверждений этим слухам пока так и нет.

Ранее мы писали о том, что Евгения Медведева рассказала, как затащить ее в постель.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.