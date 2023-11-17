«Кто ее танцует?»: в Сети гадают, кто оплачивает дорогостоящие прихоти Алины Загитовой

В Сети гадают, кто оплачивает дорогостоящие прихоти Алины Загитовой, об этом сообщает Экспресс газета.

Алина Загитова - состоявшаяся личность, фигуристка с мировым признанием. Недавно она запустила свой личный бренд одежды в одном из московских торговых центров. После торжественной церемонии открытия Загитова села в роскошный Mercedes и стала есть торт.

«Сладкая жизнь», - подписала кадры она.

Многие подписчики задались вопросом, откуда у фигуристки деньги на открытие бизнеса и люксовый автомобиль: «Кто ее танцует?»; «Ищет богатого папика или уже нашла?».

Некоторые предположили, что Загитову обеспечивает ее молодой человек. Якобы, девушка встречается с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. Впрочем, подтверждений этим слухам пока так и нет.

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