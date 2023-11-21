Ксения Собчак привлекла к себе внимание нарядом за 1,5 миллиона рублей

Журналистка Ксения Собчак посетила премьеру нового сериала «Кеша должен умереть», снятого ее мужем, режиссером Константином Богомоловым. Она решила не экономить на своем внешнем виде и появилась на ковровой дорожке в наряде модного дома Schiaparelli стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Ксения выбрала для мероприятия подчеркивающие талию широкие брюки с золотыми пуговицами, стоимость которых на официальном сайте Schiaparelli составляет 4,9 тысячи евро (почти 500 тысяч рублей).

Телеведущая дополнила образ туфлями с золотыми пальцами того же бренда за 5 тысяч евро (примерно 500 тысяч рублей) и черной сумочкой Nose bag на цепочке. Особенностью аксессуара стала пряжка в виде позолоченного носа. Аналогичную сумочку на официальном сайте Schiaparelli можно приобрести за 3,9 тысячи евро (около 400 тысяч рублей).

При этом на украшениях Ксения решила сэкономить, выбрав массивную бижутерию Dries Van Noten за 400 евро (около 40 тысяч рублей).

В итоге, наряд жены Богомолова обошелся ей примерно в 1,5 миллиона рублей. Сам Константин для премьеры выбрал черный костюм и белую рубашку. Строгий образ он разбавил небрежно расстегнутым воротником. Стоимость наряда Богомолова осталась неизвестна, пишет Kp.ru.

Ранее мы писали, что звезды шоу-бизнеса побывали на дне рождения ресторана «Пифагор». В числе гостей был и режиссер Константин Богомолов. Он, согласно греческой традиции, решил разбить тарелки о свою голову.