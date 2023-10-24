Критически располневшему Василию Уткину вынесли приговор

Один из известнейших спортивных комментаторов России Василий Уткин в последнее время все реже стал появляться на публике. И как оказалось, на то есть причина. Дело в том, что журналист критически располнел. В чем причина такого набора веса – не уточняется. Однако врач-диетолог Маргарита Королева, оценив новые фото Василия, уже вынесла ему приговор.

По словам эксперта, ожирение, которое наблюдается у Уткина, может вызывать огромные проблемы во всем организме. В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Повышается риск сахарного диабета. Кроме того, не исключено, что такая масса тела может привести к раку. Поэтому, чтобы не допустить этого, комментатору следует взяться за свое здоровье и похудеть.

Впрочем, ни о каких реальных проблемах у Василия пока неизвестно. Его близких друг и коллега Дмитрий Губерниев заявил «злым языкам», что он полностью в норме, а все, кто на него наговаривает, – больные.

Напомним, что изменившегося до неузнаваемости Уткина заметили на матче в Волгограде. Он сидел на скамейке, наблюдая за игрой, и даже не вставал с места.

Ранее в Сети появилось фото Альбины Джанабаевой без макияжа и фотошопа.

Источник: Утро.ru.