НАШ ШОУБИЗ
12:00, 06 ноября 2023
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Кристина Асмус съехала от Гарика Харламова: как выглядит квартира актрисы

Кристина Асмус съехала от Гарика Харламова: как выглядит квартира актрисы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус после развода с комиком Гариком Харламовым несколько лет продолжала жить в его подмосковном особняке площадью более 400 квадратных метров. Вместе с бывшими супругами и их ребенком проживала также мать юмориста.

Недавно Кристина вместе с дочерью съехала от бывшего мужа в свою квартиру и похвасталась перед подписчиками в соцсети новой недвижимостью.

Апартаменты выдержаны в светлых бежевых тонах с акцентными темно-коричневыми шторами и шкафами. Гостиная совмещена с кухней, так как четко прослеживается переход деревянных полов на кафельную плитку.

Интерьер ванной комнаты также выдержан в бежево-коричневой цветовой гамме, пишет Woman.ru.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус вышла на связь в социальной сети и призналась, что один «ранимый друг» пытается лишить ее работы. Кто именно, она раскрывать не стала, но многие решили, что таким образом она намекнула на коллегу Александра Петрова.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#новости шоу-бизнеса
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