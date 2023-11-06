Кристина Асмус съехала от Гарика Харламова: как выглядит квартира актрисы

Актриса Кристина Асмус после развода с комиком Гариком Харламовым несколько лет продолжала жить в его подмосковном особняке площадью более 400 квадратных метров. Вместе с бывшими супругами и их ребенком проживала также мать юмориста.

Недавно Кристина вместе с дочерью съехала от бывшего мужа в свою квартиру и похвасталась перед подписчиками в соцсети новой недвижимостью.

Апартаменты выдержаны в светлых бежевых тонах с акцентными темно-коричневыми шторами и шкафами. Гостиная совмещена с кухней, так как четко прослеживается переход деревянных полов на кафельную плитку.

Интерьер ванной комнаты также выдержан в бежево-коричневой цветовой гамме, пишет Woman.ru.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус вышла на связь в социальной сети и призналась, что один «ранимый друг» пытается лишить ее работы. Кто именно, она раскрывать не стала, но многие решили, что таким образом она намекнула на коллегу Александра Петрова.