Кристина Асмус публично высмеяла молоденькую жену Александра Петрова

Известие о тайной свадьбе Александра Петрова с 22-летней Викторией Ивановой вызвало много возмущений. Особенно это задело Кристину Асмус, поскольку актер спустя 3 года отношений бросил ее подругу Стасю Милославскую.

Актриса не упустила шанс, чтобы не поиздеваться над молоденькой женой звезды. Посетив салон красоты и выставив новое фото, поклонники отметили ее внешнее сходство с Петровым.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились», — пошутила Асмус.

Эти слова стали прямой отсылкой к свадьбе Петрова, поскольку актер утверждал, что познакомился с Викторией случайно на улице и уже через несколько встреч пошел с ней в ЗАГС, пишет kp.ru.

Отметим, что Александр на 12 лет старше своей новой супруги. Ранее он встречался с актрисой Стасей Милославской, которая сейчас утверждает, что о разрыве их отношений ей сообщили только в день свадьбы. В 2017 году возлюбленной Петрова была актриса Ирина Старшенбаум, с которой объявленная свадьба так и не состоялась.

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