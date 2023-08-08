НАШ ШОУБИЗ
11:00, 08 августа 2023
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Красное золото и россыпь бриллиантов: Башаров подарил Асе Борисовой помолвочное кольцо за 500 тысяч

Красное золото и россыпь бриллиантов: Башаров подарил Асе Борисовой помолвочное кольцо за 500 тысяч

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Марат Башаров подарил коллеге, избраннице Асе Борисовой помолвочное кольцо. Стоимость украшения составляет 450-500 тыс. рублей.

Подарок приурочен к годовщине знакомства.

Кольцо выполнено из красного золота в виде двух сердец и россыпью бриллиантов.

Башаров и Борисова вместе посетили премьеру фильма «Баба Яга спасает мир». С ними пришла дочь актера – она дружна с новой возлюбленной отца.

Борисова – актриса кино и театра. Она сыграла в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». Блондинку сравнивают с первой женой Башарова Елизаветой Круцко.

Еще недавно мы писали, что Башаров и Борисова живут в гражданском браке. При этом актер заявлял, что в любой момент может взять женщину в жены.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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