Красное золото и россыпь бриллиантов: Башаров подарил Асе Борисовой помолвочное кольцо за 500 тысяч
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Актер Марат Башаров подарил коллеге, избраннице Асе Борисовой помолвочное кольцо. Стоимость украшения составляет 450-500 тыс. рублей.
Подарок приурочен к годовщине знакомства.
Кольцо выполнено из красного золота в виде двух сердец и россыпью бриллиантов.
Башаров и Борисова вместе посетили премьеру фильма «Баба Яга спасает мир». С ними пришла дочь актера – она дружна с новой возлюбленной отца.
Борисова – актриса кино и театра. Она сыграла в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». Блондинку сравнивают с первой женой Башарова Елизаветой Круцко.
Еще недавно мы писали, что Башаров и Борисова живут в гражданском браке. При этом актер заявлял, что в любой момент может взять женщину в жены.