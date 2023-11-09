«Красавец наш»: Максим Галкин* неожиданно рассказал о пополнении в семье

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о появлении в семье щенка, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Юморист выложил на своей странице в соцсетях видео, на котором запечатлен новый член их семьи. Выяснилось, что они с Пугачевой завели собаку. Породистый щенок черного цвета сначала попытался утащить очки Галкина* и забраться к нему на диван.

«Вот у нас какое создание. Что это за волчок тут? Что ты хочешь, Роки?» — комментировал за кадром юморист.

Рядом с отцом в этот момент был его сын Гарри, который объяснил, что щенок хочет забраться на диван. На это Галкин* ответил, поглаживая собаку, что тому стоит отдохнуть от игр.

«Пусть отдохнет немножко. Красавец наш, умница», — заключил супруг Пугачевой.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России в середине 2022 года. Сначала они жили в Израиле, однако после обострения конфликта с Палестиной, перебрались жить на Кипр. Отметим, что Примадонна возвращалась в Россию в ноябре 2023 года, однако спустя несколько дней снова вернулась за границу.

Ранее мы писали о том, что известный ведущий мог стать мужем Пугачевой вместо Галкина*.

*признан иноагентом на территории РФ.