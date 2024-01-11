Крах карьеры: нумеролог предупредила гостей «голой» вечеринки об опасностях

После скандальной «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor целый ряд звезд столкнулся с проблемами: у одних отменились концерты, другие остались без телеэфиров, а третьим и вовсе грозит лишение российского гражданства. При этом для некоторых артистов, как заявила нумеролог Клара Кузденбаева, черная полоса только начинается. Об этом пишет Kp.ru.

По словам Кузденбаевой, одним из музыкантов, столкнувшимся после вечеринки с «периодом спада», является Филипп Киркоров. Несмотря на удаление из новогодних огоньков, отмену выступлений и налоговую проверку, певец в обозримом будущем может также столкнуться и с другими проблемами.

«Ситуация усугубляется каждый день, так как у него идет процесс падения с довольно высокой цифры 6 до нуля. Как правило, такой резкий скачок чреват последствиями — болезнями, крахом в карьере, какими-то конфликтными ситуациями», - рассказала нумеролг.

Кроме того, специалист уточнила, что еще одной звездой, которую ожидает карьерный спад, является Лолита.

«Лолита отметила 60-летний юбилей 14 ноября минувшего года, и в целом у нее шло все хорошо, но через полгода у нее тоже начнется спад. В этот период ее ждет много интриг, обманов, ошибочных решений, а также плохая слава», - предупредила она.