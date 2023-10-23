Кормила, поила и давала деньги: теща Стаса Намина поплатилась за доброту к внуку

В семье знаменитого рок-музыканта Стаса Намина произошла трагедия. Пасынок артиста убил свою бабушку и младшего брата Артема.

Роман утверждал, что был под воздействием запрещенных веществ в разгар ссоры с бабушкой, поэтому не отдавал отчета своим действиям. Стас Намин заявил, что долгое время уже не считает Романа своим родным и прервал с ним все связи.

Однако бабушка продолжала с ним общение и часто поддерживала, как морально, так и финансово. Несмотря на то, что Намин устроил Романа на работу и купил квартиру, мужчине все равно не хватало денег. Он часто попадал в различные аферы, а бабушка отдавала ему пенсию. Женщина даже отписала Роману свою квартиру.

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком», — высказался музыкант в эфире шоу «Ты не поверишь».

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