Копия отца: стало известно, как выглядит внебрачный сын Вячеслава Добрынина
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У певца Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын, об этом стало известно в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Альберту Штефану 51 год. Мужчина живет в Красноярском крае в Железногорске. По словам Штефана, о родстве с популярным певцом он узнал случайно, когда мать привела его на концерт Добрынина.
«Был юбилейный концерт Вячеслава и мама мне сказала, мол смотри, это твой отец. Я был в шоке», — рассказал он.
Журналисты отметили, что между мужчиной и Вячеславом Добрыниным действительно есть внешнее сходство.
На протяжении всей жизни Альберта воспитывал приемный отец. По рассказам матери мужчины, роман со знаменитостью у нее случился во время гастролей артиста. Ему тогда было 24, а матери Альберта 21 год.
Внебрачный сын певца рассказал, что его мать писала письма Добрынину и даже ездила к нему домой, но все безуспешно. Штефан надеется, что знаменитый певец увидит историю на телевидении и наконец встретится с ним лично.
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