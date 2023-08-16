Конфликт вышел на новый уровень: вдова Градского отреагировала на обвинения в краже денег

Вдова Александра Градского отреагировала на обвинения сына певца в краже денег. Сотрудникам СМИ удалось дозвониться до Марины Коташенко.

Как выяснилось, 38-летняя знаменитость была удивлена информацией о заявлении Даниила Градского. Вдова призналась, что «ничего не слышала и не знает» об этом. Вот почему она бросила трубку, не дождавшись ответа журналиста.

Напомним, что недавно 42-летний сын Градского подал заявление в полицию на Коташенко. Наследник певца убежден, что в 2021 году Марина обманным путем вывезла из квартиры в Козицком переулке большую сумму денег. В этот момент наставник «Голоса» находился в больнице с инсультом.