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01:00, 16 августа 2023
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Конфликт вышел на новый уровень: вдова Градского отреагировала на обвинения в краже денег

Конфликт вышел на новый уровень: вдова Градского отреагировала на обвинения в краже денег

© freepik

Вдова Александра Градского отреагировала на обвинения сына певца в краже денег. Сотрудникам СМИ удалось дозвониться до Марины Коташенко.

Как выяснилось, 38-летняя знаменитость была удивлена информацией о заявлении Даниила Градского. Вдова призналась, что «ничего не слышала и не знает» об этом. Вот почему она бросила трубку, не дождавшись ответа журналиста.

Напомним, что недавно 42-летний сын Градского подал заявление в полицию на Коташенко. Наследник певца убежден, что в 2021 году Марина обманным путем вывезла из квартиры в Козицком переулке большую сумму денег. В этот момент наставник «Голоса» находился в больнице с инсультом.

Источник фото:freepik
Источник:mk.ru
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