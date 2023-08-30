Конфликт едва не дошел до драки: в семье Юлии Меньшовой случился разлад

Между Юлией Меньшовой и ее сыном произошла сильная ссора, когда он заканчивал школу. Тогда Андрей Гордин заявил, что построит карьеру актера без высшего образования. Однако звездная мама была против подобного решения. В порыве чувств Меньшова сорвалась и пригрозила сыну оставить его без финансовой помощи. По воспоминаниям Юлии, в тот момент она «кричала до хрипоты» и почти сломала себе руку, потому что била кулаком о стол.

«Я говорила ему: «Я приму твой выбор, но тогда все, лафа закончилась. Тогда ты вступил во взрослую жизнь прямо сейчас. Он был с ненавистью ко мне», — высказалась знаменитость.

Актриса признается: ее сын тяжело воспринял ультиматум. По словам Юлии, она понимает, что поставила наследника в ужасное положение.

К счастью, семейный конфликт удалось уладить. Андрей поступил в театральное училище. На данный момент он работает режиссером и пробует себя в роли актера дубляжа.

Ранее мы писали о том, что сын Жанны Фриске растрогал публику своим поступком. Подробности смотрите в этой статье.