Концовка могла быть более откровенной: у этого фильма Гайдара есть два финала

«За спичками» считается не самой популярной кинокартиной Леонида Гайдара. Над этим фильмом режиссер работал совместно с финскими коллегами, поэтому он смог на своем опыте ощутить разницу советского и зарубежного подхода к цензуре.

Дело в том, что у ленты есть две концовки. В СССР изначальный финал картины запретили, в то время как финны настояли на необходимости включения этой сцены. В заграничной версии фильм заканчивается эпизодом, в котором герой Евгения Леонова парится с женой в бане. Об этом сообщает Киноафиша.

Таких вольностей советские чиновники допустить не могли. Поэтому пришлось снимать альтернативную версию концовки. Интересно, что компании Suomi-Filmi могли бы и вовсе запретить съемки. Однако все обошлось присутствием блюстителей морали на площадке «Мосфильма».

Ранее мы писали, что внучка Юрия Соломина предупредила о мошенниках, которые хотят нажиться на смерти актера.