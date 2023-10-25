«Кончилась любовь»: Максим Галкин* намекнул на проблемы с Аллой Пугачевой

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) внезапно заговорил о проблемах в браке с певицей Аллой Пугачевой. В ходе концерта в Польше он разоткровенничался со зрителями и исполнил песню, которая начинается со слов: «Кончилась любовь, кончилось все».

Поклонники юмориста решили, что таким образом Галкин* намекнул на разногласия с 74-летней Пугачевой из-за постоянных переездов. По некоторым данным, артистка устала от жизни за границей и мечтает вернуться в Россию, но 47-летний муж выступает против, пишет Kp.ru.

Ранее стало известно, что примадонна покинула Израиль вместе с детьми и перебралась на Кипр. Сейчас она ни с кем не выходит на связь, а поклонники утверждают, что дорогостоящая вилла в Лимассоле пустует.

Мы писали, что Алла Пугачева отказалась продавать свою единственную квартиру в Москве, расположенную в Филипповском переулке в центре Москвы, но выясняла стоимость ее аренды. По данным экспертов, апартаменты звезды стоят примерно 400 тысяч рублей в месяц, но нет спроса.

*признан иностранным агентом на территории России.