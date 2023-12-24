Композитор Александр Зацепин оказался втянут в скандал с Аллой Пугачевой

Композитор Александр Зацепин высказался о своем отношении к Алле Пугачевой, об этом сообщает mk.ru.

На днях об отношении к певице Алле Пугачевой рассказал выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин. Музыкант заявил, что вскоре певица вернется в Россию «на похороны». Некоторые СМИ ошибочно приписали его слова популярному однофамильцу Александру Зацепину.

Именно композитор Александр Зацепин написал для Аллы Пугачевой такие хиты, как «Этот мир придуман не нами» и «Куда уходит детство». По словам Александра Сергеевича, произошла путаница из-за которой он теперь вынужден объяснять свое отношение к певице.

«Конечно, я никогда об Алле ничего такого не говорил. Честно говоря, я даже не знал, что она уехала. Потом, уже спустя время, мне об этом кто-то сказал. Уехала и уехала. Это ее дело. Я вообще об Алле не говорю. Здесь путаница вышла из-за моего однофамильца», — объяснил он.

Композитор добавил, что до отъезда Пугачевой он регулярно с ней созванивался, но в последнее время их общение прекратилось.

«Наверное, год назад последний раз общались, пока она была еще здесь. Но у нас хорошие отношения: никаких конфликтов и разногласий нет», — заверил он.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева вновь планирует переезд.