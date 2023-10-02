Коллеги бьют тревогу: кто и зачем удерживает Светличную силой в психушке

Актрису Светлану Светличную могут насильно удерживать в психушке. Об этом стало известно из эфира шоу «Ты не поверишь!».

Звезда «Бриллиантовой руки» находится в психиатрической клинике. У нее выявлены деменция и болезнь Альцгеймера. При этих недугах человек становится замкнутым и беспомощным. Несмотря на опасные диагнозы, друзья и коллеги Светланы убеждены, что ее силой удерживают в учреждении.

Знакомые не верят, что артистка добровольно подписала согласие о запрете свиданий с близкими людьми. Кроме того, их насторожили внезапные агрессии знаменитости.

«У нас есть основания не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что Светлана Афанасьевна набросилась на медсестру», — высказался приятель Светличной в эфире шоу.

Директор гильдии актеров убежден, что у актрисы не было выбора. Светличная постоянно находится под присмотром врачей из-за «гадостных болезней», «исключающих человека из общества».

Ранее близкие Светличной рассказали о непоправимых изменениях актрисы. Подробности смотрите в этой статье.