Когда выпишут из больницы пережившего инсульт актера актера Юрия Соломина

Актер Юрий Соломин оказался в больнице с левосторонним ишемическим инсультом. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии госпитализированного артиста, пишет Kp.ru.

По словам руководителя культурного учреждения, в настоящий момент Соломин стал чувствовать себя лучше. Тем не менее у госпитализированного актера до сих пор присутствуют последствия удара — рука и нога плохо работают.

Народного артиста СССР в больнице навещают близкие. Соломин общается с ними, но говорить о выписке звездного пациента пока рано, утверждает Михайлова.

Ранее сообщалось, что Юрий предсказал свой инсульт еще в 2009 году. Тогда он назвал его профессиональным заболеванием актеров.