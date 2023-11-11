13:00, 11 ноября 2023
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Когда выпишут из больницы пережившего инсульт актера актера Юрия Соломина
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Актер Юрий Соломин оказался в больнице с левосторонним ишемическим инсультом. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии госпитализированного артиста, пишет Kp.ru.
По словам руководителя культурного учреждения, в настоящий момент Соломин стал чувствовать себя лучше. Тем не менее у госпитализированного актера до сих пор присутствуют последствия удара — рука и нога плохо работают.
Народного артиста СССР в больнице навещают близкие. Соломин общается с ними, но говорить о выписке звездного пациента пока рано, утверждает Михайлова.
Ранее сообщалось, что Юрий предсказал свой инсульт еще в 2009 году. Тогда он назвал его профессиональным заболеванием актеров.