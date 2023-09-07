Кобзону и Магомаеву даже не снилось: этот певец зарабатывал в СССР больше всех

На эстраде во времена СССР было множество ярких и голосистых исполнителей. Они давали концерты, активно снимались и радовали публику своим творчеством. Но мало кто знает, какой певец оказался первым миллионером и мог похвастаться внушительными гонорарами.

Поклонники наслышаны о больших зарплатах Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева, но другой артист смог обогнать коллег. Речь идет про Юрия Антонова, который сколотил целое состояние. Исполнитель хитов «Крыша дома твоего» и «Море» давал много концертов и зарабатывал огромные деньги.

Оказалось, что в 1982 году у певца было 28 концертов за две недели в Ленинграде. Тысячи зрителей приходили послушать маэстро.

По словам источников в кругах знаменитости, в советское время Антонов получал 15 тысяч рублей в месяц, хотя средняя зарплата жителя была не больше 100 рублей. Об этом пишет Дзен-канал «Степан Корольков. Хранитель маяка».

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