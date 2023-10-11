Клаву Коку поздравляют с беременностью: певица уже представила, как будет воспитывать малыша

Клава Кока уже задумывается о создании семьи со своим новым возлюбленным Александром Повериным. Именно его она выбрала в финале проекта «Сердце Клавы». Таким откровением девушка поделилась на шоу «ТОП».

«Я уже девочка взрослая, может быть, я захочу уйти в воспитание моих прекрасных бейбиков», – заявила певица.

Исполнительница хита «Краш» отметила, что безумно любит детей и хотела бы иметь больше одного ребенка. При этом звезда намекнула, что была бы не против забеременеть от своего жениха, модели Александра Поверина.

«Если сейчас мы убедимся в том, что мы готовы к созданию (семьи), то почему нет?» – сообщила Клава Кока.

Артистка добавила, что серьезно относится к отношениям. Она больше не видит смысла встречаться с человеком, с которым не планирует в будущем строить семью.

Кроме того, Клава Кока отреагировала на слухи о своей беременности. Недавно поклонники отметили, что живот певицы округлился, и сразу завалили ее поздравлениями и вопросами об интересном положении.

«Я живой человек: имею право поправиться, имею право похудеть. И вообще, честно говоря, я не люблю себе сильно в чем-то отказывать, потому что я живу, наслаждаюсь жизнью», – подытожила знаменитость.

Ранее мы писали, что певица, разрушившая брак Меладзе и Брежневой, заявила о себе.