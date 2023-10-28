Клава Кока легла под капельницы: певице понадобилась срочная помощь медиков

Клава Кока призналась подписчикам в соцсетях, что ей пришлось лечь под капельницы. Девушка серьезно заболела, из-за чего она даже немного сдвинула рабочий график.

«Впервые за всю свою карьеру не смогла поехать на работу... Вот настолько меня накрыло со скорой, капельницами», – заявила исполнительница хита «Краш».

В подтверждение своих слов девушка выложила снимок из дома. Кажется, Клава Кока решила не ехать в больницу и лечиться самостоятельно. На фото певица лежит под капельницей, прикрыв ноги одеялом. Артистка призвала всех фанатов беречь свое здоровье.

Ранее мы писали, что после слухов о беременности Клава Кока показала «свою малышку». Так, совсем недавно девушка отмечала, что была бы не против родить ребенка от своего жениха, а потом сообщила радостную новость. Напомним, избранником певицы стал победитель шоу «Сердце Клавы».