«Класс»: Киркоров показал модный свитер с дырками и быстрорастворимой лапшой

Певец Филипп Киркоров показал в соцсетях свитера, модные в этом сезоне. Он продемонстрировал два предмета вязаной одежды с дырками, а третий назвал фаворитом.

Это был драный свитер черного цвета с торчащей быстрорастворимой лапшой.

«Ну это модно. Этот мой фаворит, эта лапша, конечно… Класс, это супер», - сказал артист.

На пост певца в соцсетях обратил внимание сайт PROZVEZD.

Ранее стало известно, как выглядит личный вагон Киркоров в поезде. Внутри есть полноценная спальня и широкая кровать. В ванной установлены позолоченные краны. Мебель внутри выполнена под заказ. В этом вагоне Киркоров ездит на гастроли. Пользователи Сети заметили, что у многих россиян квартиры меньше и хуже обустроены по сравнению с персональным вагоном певца.