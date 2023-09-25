НАШ ШОУБИЗ
23:00, 25 сентября 2023
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«Класс»: Киркоров показал модный свитер с дырками и быстрорастворимой лапшой

«Класс»: Киркоров показал модный свитер с дырками и быстрорастворимой лапшой

© Freepik

Певец Филипп Киркоров показал в соцсетях свитера, модные в этом сезоне. Он продемонстрировал два предмета вязаной одежды с дырками, а третий назвал фаворитом.

Это был драный свитер черного цвета с торчащей быстрорастворимой лапшой.

«Ну это модно. Этот мой фаворит, эта лапша, конечно… Класс, это супер», - сказал артист.

На пост певца в соцсетях обратил внимание сайт PROZVEZD.

Ранее стало известно, как выглядит личный вагон Киркоров в поезде. Внутри есть полноценная спальня и широкая кровать. В ванной установлены позолоченные краны. Мебель внутри выполнена под заказ. В этом вагоне Киркоров ездит на гастроли. Пользователи Сети заметили, что у многих россиян квартиры меньше и хуже обустроены по сравнению с персональным вагоном певца.

«Класс»: Киркоров показал модный свитер с дырками и быстрорастворимой лапшой

© Скриншот видео со страницы Киркорова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник фото:Freepik
Теги:
#Филипп Киркоров
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#певец
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