Киркорову пришлось защищаться от рэкетиров: разговаривал так, что бандиты ушли ни с чем
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Певец Филипп Киркоров рассказал, как защищался от рэкетиров в 90-е годы. Однажды к артисту в гримерку ворвались мужчины в малиновых пиджаках: они хотели заставить исполнителя «платить дань».
Подробности того инцидента сообщил Пятый канал.
Во время выступления в Лужниках Киркоров, которому было около 20 лет, столкнулся с бандитами. Артист не растерялся и дал им ответ, от которого те ушли ни с чем.
Певец признался, что в подобных ситуациях из него «вылезает такое», о чем он не мог подумать.
«Я хороший актер. Я начинаю на их языке, на жаргоне с ними разговаривать, не имея представления, что я несу», - сообщил музыкант и добавил, что выглядел в тот момент очень убедительно. Бандиты отступили.
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