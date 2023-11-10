Киркорову пришлось защищаться от рэкетиров: разговаривал так, что бандиты ушли ни с чем

Певец Филипп Киркоров рассказал, как защищался от рэкетиров в 90-е годы. Однажды к артисту в гримерку ворвались мужчины в малиновых пиджаках: они хотели заставить исполнителя «платить дань».

Подробности того инцидента сообщил Пятый канал.

Во время выступления в Лужниках Киркоров, которому было около 20 лет, столкнулся с бандитами. Артист не растерялся и дал им ответ, от которого те ушли ни с чем.

Певец признался, что в подобных ситуациях из него «вылезает такое», о чем он не мог подумать.

«Я хороший актер. Я начинаю на их языке, на жаргоне с ними разговаривать, не имея представления, что я несу», - сообщил музыкант и добавил, что выглядел в тот момент очень убедительно. Бандиты отступили.

Ранее Киркоров рассказывал, почему певицу Ольгу Бузову боятся мужчины.