Киркорова в розовых перьях и стразах приняли за Волочкову: вид сзади один в один

Певец Филипп Киркоров нередко шокирует публику своим поведением и внешним видом. И после последнего концерта в Сочи его вновь стали активно обсуждать в Сети. Дело в том, что на выступлении артист появился в весьма экстравагантном образе, и это понравилось не всем фанатам. Более того, некоторые даже спутали его со скандальной балериной Анастасией Волочковой.

Весной этого года Филипп презентовал свое новое юбилейное шоу в Санкт-Петербурге и Москве. А теперь он показывает его и в других городах России. Так, певец посетил южный курорт Сочи и вышел там на сцену в эксклюзивных концертных нарядах. Один из них – черное блестящее трико с длинной накидкой из розовых перьев. Сам Киркоров считает этот образ весьма эффектным, вот только зрители его выступления с этим не согласились.

После публикации фото с концерта пользователи стали высмеивать исполнителя. Некоторые даже отметили, что в этом наряде он сильно похож на Волочкову. Особенно сзади.

«Сколько страусов ободрали для этого наряда?», «На Волочкову похож сзади», «Клоуном был, клоуном останется», - написали комментаторы.

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