НАШ ШОУБИЗ
10:00, 27 ноября 2023
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Киркоров угодил в финансовый скандал: подробности инцидента

Киркоров угодил в финансовый скандал: подробности инцидента

© Из профиля Instagram* Киркорова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Певец Филипп Киркоров сообщил, что мошенники собирают от его имени деньги в соцсетях. Об этом информирует The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Артист пожаловался на то, что в Сети стали появляться фейковые аккаунты, которые ему не принадлежат. Как выяснилось, мошенники от имени Филиппа пишут его близким с просьбами об инвестициях в несуществующие проекты. По словам Киркорова, от действий злоумышленников «страдают» его «друзья и коллеги».

Исполнитель хита «Зайка моя» предупредил всех об опасности и призвал к бдительности. Певец возмущен теми, кто пытается заработать на его имени.

«Друзья, общение я веду только со своего телефона, но не с неподтвержденных аккаунтов. Если у вас возникли подозрения, просто позвоните Киркорову», — высказался артист.

Ранее в Сети обсудили «гангстерский» образ Киркорова. Подробности смотрите в этой статье.

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