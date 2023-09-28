Киркоров показал любимую женщину после сообщений о романе: Пугачева рядом не стояла

Певец Филипп Киркоров уже довольно давно интригует публику намеками о бурном романе. Свою новую спутницу он не спешит выводить в свет, но признается – она уже живет с ним и делает по-настоящему счастливым. У поклонников довольно много вариантов, кем может быть дама сердца «поп-короля». Один из них – артистка Ани Лорак.

Не секрет, что Филипп крайне тепло относится к коллеге и поддерживает ее во всем. Даже когда она угодила скандал, Киркоров все равно продолжал быть на ее стороне. И после прошедшего в Москве юбилейного концерта Лорак вокалист не смог сдержать чувств. Он показал фанатам артистку и признался, что любит и оберегает ее.

«Мне посчастливилось, сколько немногим людям, ты открылась как настоящий человек, маленькая девочка, борющаяся с целым миром за свое счастье. Я, как славный дядька Черномор, буду беречь тебя и твою семью!» - сообщил Филипп.

К слову, многие поклонники певца считают, что они с Ани были бы действительно хорошей парой. Тем более, что она на много лет младше его бывшей супруги Аллы Пугачевой. Впрочем, Киркоров границы дружбы с Лорак не переходит, а следовательно, его любимая совсем другая женщина, о которой пока неизвестно.

Ранее стали известны подробности из биографии мужа Екатерины Андреевой.

Источник: личный блог Филиппа Киркорова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).