Киркоров подвел итоги 2023 года фразой «слез хотелось бы меньше»

Певец Филипп Киркоров опубликовал видео новогоднего тоста, в котором подвел итоги 2023 года. Он отметил, что слез хотелось бы меньше, но вместе с тем старый год подарил артисту большое количество эмоций.

«Этот год был замечательный. Столько подарил встреч, путешествий, знакомств, впечатлений, эмоций», - начал певец.

Он отметил, что вместе с друзьями запомнит ушедший год «только с позитивной стороны». По мнению исполнителя, если бы жизнь была пресной, то это неинтересно.

«Слез хотелось бы гораздо меньше. Они будут и в будущем, они были и в прошлом, и в настоящем. Но это эмоции, а без эмоций наша жизнь неинтересна. Этот год подарил мне невероятное количество эмоций в личной жизни, в профессиональной жизни», - произнес певец на видео, опубликованном на его странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он также признался: год раскрыл глаза на многих, и стало ясно, кто друг, а кто враг. И тех, и других, говорит Киркоров, хватает.

Ранее певец рассказывал, что решил жениться на артистке Алле Пугачевой из-за песни.