Хотели отобрать имущество и детей: близкие предали певицу МакSим, пока она лежала в коме

В 2021 году певицу МакSим сразил коронавирус. У исполнительницы хита «Знаешь ли ты» появились серьезные проблемы с легкими – поражение достигало 40%.

В какой-то момент артистку пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. 61 день она пролежала в медучреждении.

В интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец МакSим рассказала о предательстве близких людей. Так, пока она лежала в коме, ее окружение делало все возможное, чтобы завладеть ее имуществом.

«К сожалению, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей ради того, чтобы переоформить на себя имущество. Люди, с которыми я работала много лет, я им настолько доверяла, что не проверяла ничего. Оказалось, что я, будучи в коме, подписывала какие-то документы. Подделывали подписи», – поделилась певица.

При этом девушка даже не стала ничего требовать с этих людей, а просто вычеркнула их из своей жизни. И, хотя МакSим догадывалась, что кто-то из ее команды ворует, она и предположить не могла, что махинации проходят в таких масштабах.

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*признан иноагентом на территории РФ