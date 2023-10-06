Хотели дожить до 100, а приблизили смерть: звезды, для которых ЗОЖ стал роковой ошибкой

В последние годы здоровый образ жизни стал модным как среди молодежи, так и взрослого поколения. Люди следят за питанием, занимаются спортом, однако не всегда это идет им на пользу. Главное в этом деле не переборщить и не сделать своему организму только хуже. Иначе можно не оттянуть смерть, а наоборот – приблизить ее.

Среди отечественных звезд довольно много ЗОЖников. Есть и те, кто из-за подобного образа жизни отошел в мир иной гораздо раньше срока. Так, сатирик Михаил Задорнов всегда хвастался поклонникам своей физической формой. Даже после 60-ти он продолжал заниматься спортом и демонстрировал впечатляющие результаты. Однако он сгорел буквально за год.

Причиной смерти артиста стала глиобластома. Известно, что он часто любил стоять на голове, и это могло дать свои осложнения. Также могло повлиять его падение на горных лыжах, когда он серьезно ударился головой.

Также скоропостижно скончался и актер Савелий Крамаров. Он увлекался лечебным голоданием, а в итоге умер от рака прямой кишки. Вероятно, отказ от продуктов и употребление в пищу полусырых круп подорвали работу его ЖКТ.

Одна из самых неожиданных ранних смертей – это, конечно, кончина артиста Владимира Турчинского. В 46 лет он обладал впечатляющей физической формой, был мастером спорта по дзюдо и самбо, кандидатом в мастера по классической и вольной борьбе. Но в 2009 году у него случился инфаркт. Известно, что перед смертью он делал омолаживающую процедуру, заключающуюся в очищении крови.

И последний ЗОЖник, закончивший жизнь не так, как хотел, - это звезда мировой оперной сцены Дмитрий Хворостовский. Он с детства занимался спортом, любил экстрим, прыгал с парашютом, но все привело к злокачественной опухоли. Как признавался сам артист, еще до выявления диагноза он потерял интерес к жизни, и все для него стало серым. Как раз психологические проблемы могли ускорить уход певца.

Ранее оставшаяся без работы тренер Татьяна Тарасова сообщила об уходе.

Источник: Экспресс газета.