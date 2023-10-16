«Хоть бы раз отцу помог»: Сергей Зверев объяснил, почему лишил сына наследства

Сергей Зверев объяснил, почему вычеркнул из завещания своего сына, об этом сообщает mk.ru.

Отношения Сергея Зверева с его единственным сыном, которого он забрал из детского дома, до сих пор так и не наладились. Наследник знаменитого парикмахера уже давно не общается с отцом. Виной всему — давние обиды родственников друг на друга.

По словам Зверева-старшего, его сын только один раз помогал отцу в трудный период.

«Хоть бы раз отцу помог — только тысячу рублей прислал. Он не навестил меня, даже когда я попал в клинику с аппендицитом. Начал ходить по телешоу с рассказами, что папа уделяет кучу времени борьбе за экологию, а о его проблемах и слышать не желает», — рассказал стилист.

Сергей Зверев признался, что несколько раз предлагал сыну хорошую работу, но тот всегда отказывался. В итоге сейчас Зверев-младший работает в сельском клубе и сиделкой у инвалида.

«Я как-то предлагал сыну устроиться на телеканал, но он предпочел начать самостоятельную жизнь в Коломне, где работал администратором в отеле и диджеем в клуб», — рассказал он.

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