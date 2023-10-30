«Холеные мужчины в дорогих пиджаках»: Иван Ургант и Владимир Познер устроили шоу в Дубае

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер выступили 29 октября в Дубае. Мероприятие прошло в формате «трэвел-шоу» под названием «Путешествия Познера и Урганта».

Видео с шоу опубликовала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Екатерина Одинцова, которая занимается продвижением творческого тандема. Она написала, что для нее большая честь заниматься пиаром данного вечера.

45-летний Иван Ургант выбрал для выступления классическую черную рубашку, коричневые брюки и темный пиджак. Его коллега, 89-летний Владимир Познер, решил надеть белые брюки, такого же цвета рубашку и зеленые пиджак.

«Холеные мужчины в дорогих пиджаках», — написала свое мнение публика.

Одна из подписчиц в соцсетях отметила, что Владимир Познер выглядит очень стильно. Одинцова добавила, что скоро телеведущему исполнится уже 90 лет. При этом он активно выступает и находится в отличной форме.

Ранее бывшая молодая жена Андрея Урганта раскрыла правду о расставании с актером.