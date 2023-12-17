Хочется упасть и задрать ноги: Глюкоза рассказала, как продвигается ее подготовка к Новому году

Певица Глюкоза делает все возможное, чтобы держать себя в форме. Однако артистка призналась, что в последнее время ей это удается все тяжелее. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Так, в преддверии праздников Глюкоза немного расслабилась и стала реже ходить на тренировки.

«Я занимаюсь спортом, правда, очень давно не была в спортзале. Сейчас будет отпуск, мы все ждали этот Новый год, когда все хотят упасть на диван, задрать ноги. И я в этой группе», – заявила она.

При этом совсем недавно певица поделилась с поклонниками своим меню на новогоднем застолье. Глюкоза включила в список оливье, селедку под шубой, холодец и картошку.

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