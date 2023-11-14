«Хочется с самим собой»: Стас Пьеха отказался от отношений после горького расставания

Певец Стас Пьеха заявил о том, что не собирается жениться. Также он намекнул, что больше не желает заводить серьезных отношений и разбирается в себе. Об этом сообщает Пятый канал.

43-летний исполнитель прокомментировал слухи о том, что ищет жену через соцсети. Он признался, что это неправда, и он не собирается с кем-то сожительствовать на одной территории. Сейчас ему комфортно и одному.

«Хочется с самим собой подружиться, потому что я всегда был так или иначе в отношениях», — поделился звезда.

Многие считают, что такие мысли у певца связаны с недавним расставанием. Напомним, что артист год встречался с актрисой Никой Здорик, но роман закончился.

Пьеха не исключает, что когда-нибудь его мысли об отношениях изменятся. Но сейчас он точно уверен, что его дама не должна быть из шоу-бизнеса. Также она не должна быть поклонницей его творчества, ведь в прошлом у него был негативный опыт.

«У меня бывало, да, что преследовали. И на капоте дважды у меня девочка каталась. Прям запрыгивала на капот», — вспоминал артист.

Однажды фанатка чуть не оказалась под колесами автомобиля певца. Поэтому Стас настороженно относится к поклонницам и общается с ними только со сцены.

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