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08:00, 03 ноября 2023
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Хочет поговорить: Певцов напугал признанием о сыне, который умер молодым

Хочет поговорить: Певцов напугал признанием о сыне, который умер молодым

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Дмитрий Певцов пережил множество трудностей, но настоящим испытанием стала для него потеря сына, которого сначала он не хотел признавать родным. Мальчик появился на свет от однокурсницы знаменитости Ларисы Блажко. Она назвала его Даниилом, но Певцов не поверил, что это его ребенок.

Наследник несколько лет прожил с мамой в Канаде, а когда вернулся в Москву, то обратился к папе, который дал ему свою фамилию. Он мечтал о карьере в Голливуде, но успел сняться только в трех российских проектах. Так, его можно увидеть в ленте «Ангел в сердце». «Киноафиша» публикует его фотографии.

Даниил умер в 22 года. Он был на вечеринке, где произошел несчастный случай. Парень получил серьезные травмы. Несколько дней врачи пытались спасти молодого человека, но его сердце перестало биться 3 сентября 2012 года.

Дмитрий Певцов в интервью Kp.ru признался, что хотел бы пообщаться с сыном.

«Я с ним очень мало беседовал, к сожалению», – признался актер.

Ранее мы писали о том, что перебравшаяся на Кипр Пугачева получила новый удар.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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