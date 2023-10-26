Хочет домой: почему Алла Пугачева тоскует по России, но не может вернуться

Подруга Аллы Пугачевой рассказала о том, что певица тоскует по России и продолжает общаться со старыми друзьями. Любимая портниха Любовь Аксенова считает, что поклонникам необходимо поддержать артистку. Об этом сообщает mk.ru.

В СМИ появилась информация о том, что знаменитость забрала детей и улетела из Израиля. Но звезда до сих пор не раскрывает свое местоположение. Подруга Примадонны говорит, что она правильно делает.

«Любителей поживиться на ней очень много. Алла все это понимает, поэтому не афиширует свои действия», – считает Любовь.

Аксенова говорит, что Пугачева до сих пор сохранила связь с Россией.

«Здесь у нее остались хорошие и верные друзья, которые помогали ей в свое время. С ними она общается. Это очень близкий круг: несколько человек», – поделилась она.

Сама подруга Примадонны призналась, что несколько дней не звонила ей. Но она поддерживает связь с теми, кто общается с артисткой.

«Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», – пояснила женщина.

Аксенова уверена, что поклонники должны поддержать Примадонну и показать ей свою любовь. Тогда, возможно, Алла Борисовна изменит свое решение и вернется. Она призвала снять шоу на телевидении, чтобы там выступили фанаты певицы и позвали ее обратно. Любовь отметила, что Пугачева всегда уважала своих поклонников.

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