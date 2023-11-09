НАШ ШОУБИЗ
04:00, 09 ноября 2023
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«Хирургу руки бы оторвать»: что стало с женой Маликова после очередной пластики

«Хирургу руки бы оторвать»: что стало с женой Маликова после очередной пластики

© Из профиля Instagram* Маликова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В личном блоге Дмитрий Маликов поделился семейным снимком. На нем были изображены дети артиста и его жена. К слову, именно супруга Дмитрия привлекла к себе внимание публики.

В 2023 году Елене Маликовой исполнилось 60 лет, но при этом она совсем не выглядит на свой возраст. Пользователи Сети не раз отмечали, что жена Дмитрия смотрится моложе, чем ее 23-летняя дочь Стефания. По мнению подписчиков, Елена добилась такого эффекта благодаря пластической хирургии. Увидев новый снимок, фолловеры раскритиковали Маликову за неестественный вид.

«Лицо скоро треснет от натяжения, перебор с пластикой. Хирургу руки бы оторвать за такое», — цитирует «7Дней.ru» россиян.

Отметим, что сама Елена не подтверждает, но и не отрицает факт пластических операций.

Ранее мы писали о том, что Дмитрия Маликова застали с пышнотелой брюнеткой. Подробности смотрите в этой статье.

Редакция
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